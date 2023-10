Svolta nel caso di Alice Neri | chiesto il rinvio a giudizio di Gaaloul

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023)neldi, la 32enne uccisa a coltellate il 18 novembre 2022. Nella giornata di ieri, lunedì 30 ottobre, la Procura ha infatti formalizzato al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Modena la richiesta diin Corte d’Assise per Mohamed, il 29enne tunisino unico indagato per l’omicidio della giovane mamma, il cui corpo era stato ritrovato carbonizzato nella sua auto. L’uomo è accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere, reati per cui venneil mandato di arresto europeo., come è stata uccisa, secondo le indagini dei carabinieri, avrebbe uccisoa coltellate, messo il suo corpo nel ...