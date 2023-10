Svezia-Italia calcio femminile oggi in tv | orario | programma in chiaro | streaming | Nations League

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ancora poche ore e poi l’scenderà in campo per disputare la quarta giornata della fase a gironi della2023/2024. Le ragazze di Andrea Soncin sfideranno infatti quest’alle 18:30 lain trasferta: in palio ci saranno punti importantissimi per il gruppo 4. LA DIRETTA LIVE DIDIALLE 18.30 Dopo la dolorosa sconfitta di venerdì scorso contro la Spagna (0-1 con gol di Hermoso all’89’), le azzurre, attualmente terze nel loro girone con 3 punti (davanti ci sono proprio le Furie Rosse con 9 e lacon 6), proveranno a riscattarsi quest’. Non sarà però di certo facile fare bene contro la ...