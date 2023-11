SV Sandhausen-Leverkusen mercoledì 01 novembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 31 ottobre 2023) Continua a vincere e a volare in vetta alla Bundesliga il, che contro il Friburgo mette insieme la sua ottava vittoria in 9 gare di campionato e mantiene i 2 punti di vantaggio sul Bayern Monaco secondo. Un cammino trionfale in tutte le competizioni quello della squadra di Xabi Alonso, che quest’oggi è impegnata nei sedicesimi InfoBetting: Scommesse Sportive e