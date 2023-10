Supplenze | servizio scuola primaria senza titolo | quando si può valutare nelle GPS della secondaria SCHEMA PUNTEGGI

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 31 ottobre 2023) In attesa dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le(GPS), gli interessati sono assaliti da diversi dubbi anche in merito ai servizi e ai titoli che dannoo. Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti giunti al riguardo in redazione. L'articolo .