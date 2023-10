Superbonus | domande in scadenza oggi | cosa c’è da sapere

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ultimo giorno per accedere a una detrazione al 110% o al 90% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica o antisismici Ultimo giorno per richiedere il. Entro, 31 ottobre 2023, vanno infatti presentate leper accedere a una detrazione al 110% o al 90% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica o antisismici. Si può beneficiare dell’incentivo sotto forma di detrazione in 4 anni. L’agevolazione era inizialmente riconosciuta al 110% della spesa sostenuta, successivamente è passata al 90% per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2023. Isee e requisiti Un decreto del Mef pubblicato in GU a fine agosto ha fissato dei ‘paletti’ per la misura mandata in soffitta dal governo per gli alti costi sulle finanze pubbliche. Primo, il bonus è riservato alle persone fisiche con ...