Superbike | Andrea Iannone dopo il day 1 con il Team Go Eleven | “Tornato a guidare la moto che più ho amato”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Giornata importante oggi a Jerez De La Frontera, circuito andaluso che ha ospitato la prima giornata dei test diin vista della stagione 2024, in cui uno dei grandi protagonisti è stato, fresco della firma in Ducati, precisamente con ilGo. Il centauro italiano in questo day 1 di lavoro ha girato in 1’41.922, dimostrando grande carattere e soprattutto voglia di tornare ad essere leader. Sensazioni queste confermate anche ai microfoni di Sky Sport Italia, dove il pilota ha rilasciato una breve sessione. “Non abbiamo cambiato gomma in ventisei giri – ha precisato– abbiamo usato quella più dura. Ma è ancora molto presto. La cosa più importante è che io sia, che sia qui conGo ...

Day 1 in tutti i sensi per l’uomo su cui erano puntati tutti i riflettori: Andrea Iannone. Dulcis in fundo, l’esordio più atteso. Il pilota di Vasto rientra nel 2024 dopo la squalifica per doping e lo ...Così la stagione di Superbike è infine giunta al termine ma nessuno può negare che sia stata ricca di colpi di scena, nonostante la classifica abbia lasciato intendere il dominio di Bautista. Alcuni ...