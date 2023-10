Superbike | Alvaro Bautista | “Stagione buona ma non perfetta Tra due settimane la wild card MotoGP in Malesia”

(Di martedì 31 ottobre 2023), centrando una magica tripletta a Jerez de la Frontera nel Gran Premio di Spagna 2023, ha chiuso nel migliore dei modi un’annata trionfale conquistando il secondo titolo mondialeconsecutivo con la Ducati. Il veterano iberico ha dominato il campionato e sarà il grande favorito anche nel 2024, pur con qualche variabile che potrebbe assottigliare la sua superiorità tecnica attuale. “È stata unadavvero. Non, perché ho commesso alcuni errori, però questo è il miglior modo per concluderla. A Jerez, vincendo tre gare… Specialmente in gara-2 la battaglia con Toprak è stata fantastica, con tanti sorpassi, anche aggressivi ma corretti. Mi sono divertito tanto, più che a Portimao, dove ho dovuto essere intelligente e gestire. Qui non avevo nulla ...

