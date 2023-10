Suomahoro | quando Zoro | Fazio e Saviano beatificavano il migrante-eroe Ora tacciono

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’astro si è spento. L’icona della sinistra progressista, il deputato con la galosche sporche di fango, amico dei poveri diseredati, non brilla più. Dopo l’indagine della magistratura e l’arresto della moglie Liliane Murekatete e la suocera Marie Therese Mukamitsindo, Souma può essere abbandonato al suo destino. Soumahoro, ilosannato dalla sinistra Ma, prima che i giudici ficcassero il naso nella cooperativa Karibu gestita dalla sua famiglia (scoprendo un vergognoso business ai danni dei lavoratori), è stato coccolato, premiato osannato, portato sul podio dalla stampa che conta e dai politici di sinistra. Foto, selfie, microfoni per evangelizzare il mondo. La coop di famiglia è spacciata come un fulgido esempio di solidarietà. La suocera, da ieri in manette, viene premiata nel 2018 da Laura Boldrini come “Imprenditrice immigrata dell’anno”. LEGGI ...