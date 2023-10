Sui generis La forma del desiderio e il bel problema dell’essere umani e tecnologici

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) Di nuovo, la nostra risposta è squisitamente umana. Perché siamo fatti così. Non possiamo fare a meno di porci (o creare) problemi (o di diventare noi stessi il), riflettere sulla nostra condizione, di portarci al pascolo sempre un po’ più in là rispetto ai campi che già conosciamo, e di brucare e ruminare pensieri con la stessa passione con cui le vacche gnucche brucano e ruminano coloratissimi fili d’erba. E, come se non bastasse, siamo capaci di farlo di nostra iniziativa, per esuberanza semantica, a gratis, senza uno scopo, senza una ragione, senza che nessuno ci obblighi e senza fermarci, seppure qualcuno ce lo volesse vietare. In questa facoltà sta tutta la differenza con la più sofisticata delle macchine o con l’intelligenza cosiddetta artificiale (debole, forte o super), che al contrario può mettersi in moto, calcolare, elaborare, rispondere, solo se ...