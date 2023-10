Su Rai2 torna “Corpo libero” | la serie sul mondo della ginnastica artistica

Leggi su lopinionista

(Di martedì 31 ottobre 2023) © Indigo Film, Network MovieROMA –mercoledì 1° novembre alle 21.20 in prima visione sul’appuntamento con “”, lasulcoprodotta da Indigo Film e Network movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con RAI FICTION e PARAMOUNT+, in associazione con All3Media International. ‘’ è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, edito da Mondadori, e diretta da Cosima Spender e Valerio Bonelli. L’indagine sulla morte di una giovane atleta durante una competizione sportiva guida lo spettatore in un viaggio dentro una passione che può diventare un’ossessione, carica di paure e ansie. Un thriller attuale che racconta la ...