Su Rai2 torna “Corpo libero” | la serie sul mondo della ginnastica artistica

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 31 ottobre 2023) ROMA –mercoledì 1° novembre alle 21.20 in prima visione sul’appuntamento con “”, lasulcoprodotta da Indigo Film e Network movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con RAI FICTION e PARAMOUNT+, in associazione con All3Media International. ‘’ è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Su Rai Yoyo la nuova“Il Piccolo Principe” da venerdì 11 agostoTV Rai, un successo dopo l’altro Meloni difende ‘Anni ’20’ e attacca l’Ue In prima visione su Rai ...