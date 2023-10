Su Israele non va mai bene niente

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha 75 anni. Ripassiamo un pezzettino scritto tre anni or sono. Cioè. Nel 1948 Ben Gurion fu il primo, non andava. Seguì Moshe Sharett: nemmeno. Levi Eshkol governò in coalizione con i laburisti. Al diavolo Eshkol. Golda Meir, laburista, donna e progressista. Mamma mia! Yitzhak Rabin, sputazzato da morto qualche anno più tardi, venne bollato in vita come guerrafondaio (siamo al 1974). Toccò a Begin, Likud, destra: il diavolo. Di Shamir, nemmeno parlare. Altri tre anni con Rabin.. Dopo Rabin, Shimon Peres, socialista. Lo maledissero. Trentasei mesi di Netanyahu: un nazista. Ehud Barak, altro socialista, offrì ad Arafat il 98 per cento della Cisgiordania con una presenza di coloni allora risolvibile, più Gaza, più Gerusalemme est come capitale del nuovo stato palestinese. Partì la pace? No, l’intifada. Sharon, già detto ...