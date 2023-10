Straordinaria “Notte di Luce” | accade a Napoli per la festa di Tutti i Santi

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un momento speciale e davvero particolare quello che la città disi appresta a vivere nelladi. Si chiama “di”, ed è un’iniziativa di lode e preghiera che nasce per ciascuno di noi e, in particolare percoloro che vivono nella sofferenza e nel dolore. Perché per L'articolo proviene da Ladi Maria.