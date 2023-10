Strage nel campo profughi di Gaza Guterres | Il diritto umanitario non è un menu à la carte Oms | Verso una catastrofe sanitaria

Carri armati azeri Ai tempi della Prima guerra mondiale il Metz Yeghern, la grandedegli ... Per gli armeni dell'impero si scatenò l'inferno; i superstiti furono spintideserto verso la Siria ...

Strage al rave, il dossier che nel 2016 anticipò l'azione di Hamas e che Netanyahu liquidò come «poco probabil ilmessaggero.it

Strage nel campo profughi di Gaza. Guterres: "Il diritto umanitario non è un menu à la carte". Oms: "Verso una ... L'HuffPost

(dall'inviata Elvira Terranova) - Parla di "apporto decisivo dei Servizi segreti" nel depistaggio sulla strage di via D'Amelio, ma anche del ruolo che il Sisde "ha svolto in tutti questi anni".Nel processo d’Appello sul depistaggio della strage di via d’Amelio spunta una nuova relazione, relativa a un sopralluogo effettuato da un uomo della Mobile insieme al falso pentito Vincenzo ...