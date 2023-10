Stellantis ricavi III trim +7% a 45 | 1 mld | consegne +11%

Parola di Nathalie Knight, chief financial officer del gruppo. Le interruzioni del lavoro hanno influito negativamente suinetti per circa 750 milioni di euro, rispetto alla ...

Stellantis, ricavi e consegne in crescita. Lo sciopero non cambia i target Il Sole 24 ORE

Stellantis,3 miliardi impatto scioperi in Usa sui ricavi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Stellantis conferma di averer aggiunto un accordo provvisorio sia con l'Uaw sia con l'Unifor. Le interruzioni ...Sui ricavi le interruzioni hanno impattato per 3 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - Il peso degli scioperi in Nord America fino alla fine di ottobre sull'utile operativo e' stimato da ...