Stellantis | da scioperi Usa impatto negativo su ricavi per circa 3 mld**

General Motors ha perso oltre 800 milioni di dollari a causa degli. In questo momento le azioni di GM stanno guadagnando lo 0,6%.lunedì ha trovato un accordo anche con il ...

**Stellantis: da scioperi Usa impatto negativo su ricavi per circa 3 ... Il Dubbio

Stellantis, ricavi e consegne in crescita. Lo sciopero non cambia i target Il Sole 24 ORE

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Sui ricavi le interruzioni hanno impattato per 3 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - Il peso degli scioperi in Nord America fino alla fine di ottobre sull'utile operativo e' stimato da ...