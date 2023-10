Stefano Tacconi torna a casa | come sta dopo l’emorragia cerebrale FOTO

Leggi su cultweb

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’incubo persembra essere giunto finalmente ai titoli di coda: l’ex portierea un anno e mezzo dalche l’aveva colpito, ha terminato il percorso di riabilitazione e nell’ultimapubblicata sui social appare sensibilmente dimagrito e seduto su una sedia a rotelle, ma in una condizione di forma che sembra decisamente buona. Continua a muoversi su sedia a rotelle, ma utilizza sempre più spesso le stampelle, per camminare. Nelle prossime settimane dovrà iniziare un altro percorso di riabilitazione in una struttura di Milano, per un paio di ore alla settimana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA(@andre ...