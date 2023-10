Stefano Cucchi | Cassazione dichiara prescritti i falsi di due carabinieri La sorella Ilaria | “Mandolini colpevole | ma salvato”

La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco già condannati in uno dei processi per la morte di

Niente udienza per Ilaria Cucchi: "14 anni di processi, non ce la facevamo più" Adnkronos

Caso Cucchi, la Cassazione annulla per prescrizione le condanne di Mandolini e Tedesco TGCOM

Il caso Stefano Cucchi inizia la serata del 15 ottobre 2009, quando viene arrestato perché trovato in possesso di droga. Stefano era un geometra trentunenne di Roma e fu fermato dai carabinieri nel ...ROMA. La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco già condannati in uno dei processi per la morte di Stefano Cucchi. «Roberto ...