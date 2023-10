Stefano Cucchi | all’udienza Ilaria non c’è | “14 anni di processi | non ce la facevamo più”

Leggi su italiasera

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Non c’è una revoca formale della costituzione di parte civile ma nell’udienza davanti ai giudici della prima sezione penale della Cassazione, che vede imputati il maresciallo Roberto Mandolini e il carabiniere Francesco Tedesco accusati di falso,e il suo legale, l’avvocato Fabio Anselmo, non sono presenti. “Non ce lapiù. Non credo che la giustizia abbia ancora bisogno di noi. Dovrà fare comunque il suo corso – diceinterpellata dall’Adnkronos -. Ci siamo fatti carico di 14di, 16 gradi di giudizio e oltre 160 udienze. Credo che lo sforzo che ci è stato imposto sia disumano ed ampiamente sufficiente. Ringrazio il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi per il suo lavoro che ...