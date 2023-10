Stadio del Milan a San Donato Ecco il progetto del nuovo impianto

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dimensioni che quadruplicano rispetto al Piano Regolatore approvato (da 108.100 a 479.373 mq); milioni di tonnellate di cemento riversate sull’area verde di San Francesco e anche all’interno del Parco Sud (con un consumo di suolo stimato in 51.500 mq. per i parcheggi); viabilità locale da stravolgere con tre maxi-rotonde, altrettanti nuovi svincoli autostradali e due ponti ciclopedonali, tutti da costruire; parcheggi assicurati solo al 24% dei tifosi (quelli vip), mentre gli altri dovranno arrangiarsi tra aree vicine, parcheggi di interscambio dei metrò, fino a quello dell’aeroporto di Linate; Tpl che dovrà assicurare orari prolungati della M3, nuovi slot e treni Trenord (almeno 10 convogli extra nelle ore pre e post partita). È solo una parte di quanto prevede il Masterplan (ma il termine è improprio, poiché si tratta solo di un rapporto preliminare) del...

In totale sono 20 gli apparecchi pubblici salvavita presenti in tutte le sette frazioniComune di Rosignano. AlloErnesto Solvay come in biblioteca comunale e in tutte le scuole...

Dopo la morte del tifoso allo Stadio Maradona non sarà più ... Fanpage.it

Napoli, cadavere in un sottopasso dello stadio Maradona dopo la gara con il Milan. L'uomo voleva scavalcare senza biglietto Corriere

Il famoso "Allianz Stadium" della Juventus, costruito sulle ceneri dello stadio delle Alpi, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 155 milioni di euro, ma è servito quale volano per il ...Mentre ieri andava in scena l'ultima seduta del dibattito pubblico sullo Stadio della Roma di Pietralata, arrivano anche i primi conti su indotto, tasse e occupazione che l'impianto ...