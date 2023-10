“Squallore mai visto” Grande Fratello | panico nel post puntata | Angelica Baraldi sotto accusa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023)2023, momenti di tensione dopo ladi ieri: i due concorrenti top protagonisti di un duro faccia a faccia. Per il siciliano quella di ieri è stata una giornata in cui poco c’è stato da salvare. È rimasto nel gioco, ma è stato ripreso da Signorini per le parole contro Beatrice pronunciate mentre andava in onda la pubblicità. Parole che secondo Fiordaliso sarebbero state da squalifica per la cattiveria con la quale erano state pronunciate. >“Vi abbiamo beccati!”., non pensavano di essere ripresi ma ora il fuorionda incastra la coppia sul fatto. Ed è bello grosso Fiordaliso che, poi, si era permessa di dare un consiglio a Giuseppe: “Tu devi iniziare a pensare di più prima di parlare. A una signora certe cose non si dicono. Anche stasera hai detto cose ...