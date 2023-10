Spagna | Leonor di Borbone ha giurato | è la nuova erede al trono

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Da oggi laha unaal, èdiche nel giorno del suo 18esimo compleanno hafedeltà alla Costituzione e al Paese. La figlia di re Felipe VI e Letizia potrà ora sostituirsi al padre come reggente. Alla cerimonia che si è svolta di fronte alle Cortes Generales, parlamento bicamerale spagnolo, è stata accolta dall’applauso dei deputati. Ma nell’emiciclo c’erano delle assenze: gli indipendentisti dei partiti ERC, Bildu e BNG non hanno presenziato dicendo di interpretare «il sentimento di milioni di persone che non riconoscono il sistema monarchico spagnolo». E tra le file reali mancava anche il nonno di, Juan Carlos che invece sarà presente alla celebrazione dei 18 anni della nipote al palazzo del ...