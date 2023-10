Spagna | a Lleida il primo centro europeo per droni che trasportano persone

Una rivoluzione nei cieli: il volo di un aereo senza pilota è realtà. La società cinese EHANG ha presentato all'aeroporto di, in, il primo centro in Europa per droni in grado di trasportare persone (UAV), o come vengono anche chiamati, taxi aerei . Questo spazio sarà utilizzato per testare questi veicoli ...

Spagna, a Lleida il primo scalo per droni che trasportano persone ... Il Sole 24 ORE

“Cuore di Spagna”, 18ª edizione del festival internazionale ... Sassuolonotizie.it

Per la prima volta nella storia, questi veicoli senza pilota hanno ottenuto il permesso di volare negli aeroporti ...(LaPresse) La società cinese EHANG ha presentato all'aeroporto di Lleida, in Spagna, il primo centro in Europa per droni in grado di ...