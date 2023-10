Soumahoro | tutte le spese pazze di moglie e suocera con i soldi delle coop

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) Boutique di lusso, hotel a 5 stelle, gioiellerie, viaggi, duty free e ristoranti di pesce. Ma anche 80 euro in un centro estetico per le extension alle ciglia. C’è di tutto nell’ordinanza del gip di Latina, Giuseppe Molfese, che ha disposto per Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamatsindo, rispettivamentedell’onorevole Aboubakar, gli arresti domiciliari. Per il giudice laziale, le due donne avevano messo in piedi “una struttura delinquenziale a livello familiare“, tant’è che, insieme alla due “fashion addicted“, sono indagati gli altri due figli di Mukamatsindo, Richard Mutangana – per il quale è stato disposto l’obbligo di dimora – e Michel Rukundo. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti per un valore di due milioni di euro. E mentre le loroerative sono in ...