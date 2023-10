Soumahoro | da lustrascarpe al Parlamento | che imbarazzo per Fabio Fazio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha intervistato diverse volte Aboubakara Che tempo che fa, quando il programma era ancora sulla Rai. Allora lo celebrava come fosse il "nuovo Mandela". Eccolo durante l'ultima ospitata, subito dopo la sua elezione incon Alleanza Verdi Sinistra italiana: "Molte volte ospite di questo programma negli anni scorsi, ma questa sera per dovere istituzionale", è stato l'esordio di. "Ci diamo del lei come è giusto che sia", rimarca. Quindi l'elogio: "Il primo giorno ricordiamo che Aboubakarha iniziato a lavorare a 12 anni in Costa d'Avorio. Come lucidatore di scarpe, se ben ricordo". Prosegue: "Poi è arrivato in Italia a 19 anni, ha dormito per strada, ha lavorato come bracciante, muratore, ha fatto il sindacalista". Ricordo quando ...