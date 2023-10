Sos al Governo | Pasquale D’Agostino in sciopero della fame invoca la nomina del Commissario

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Casal di Principe. Inda quattordici giorni,, allevatore bufalino casertano che sta portando avanti la battagliacategoria contro il piano regionale campano di eradicazione di brucellosi e TBC, è ormai esausto. Molto più a Sud, in Sicilia, anche un altro allevatore, Sebastiano Lombardo, è in– le due proteste sono coordinate – contro i piani regionali ritenuti penalizzanti per il settore dell’allevamento di bufale e capi bovini. Su Facebook,, dopo essersi rivolto ai suoi tre figli per dire che non sa se riuscirà a pagare le rette universitarie, si appella alaffinché ascolti la sua storia e agisca con urgenza, ...