Sophie Sorschag | la “Lara Colturi del salto con gli sci” | che sogna di regalare una medaglia olimpica al Kosovo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nella giornata di lunedì 30 ottobre è arrivato l’ultimo, definitivo, semaforo verde per, saltatrice con gli sci austriaca. Pardon, kosovara. Perché la notizia riguarda proprio la possibilità di (ri)vederla al via delle gare di Coppa del Mondo, che per le ragazze volanti cominceranno a Lillehammer, nei primi giorni di dicembre. Chi non fosse avvezzo all’ambiente dello skispringen, deve sapere chesta per compiere 25 anni, essendo nata il 14 novembre del 1998 a Villach, non lontana dal confine italiano. La carinziana ha intrapreso una carriera agonistica che, nel corso del tempo, l’ha portata a ottenere tre piazzamenti nella top-ten nel massimo circuito ed essere inserita nel quartetto fregiatosi dellad’oro nella prova a squadre dei Mondiali di Oberstdorf 2021. Un traguardo non banale, ...