(Di martedì 31 ottobre 2023) ROMA () – Fratelli d’Italia si confermacon il 28,5%, segue ilDemocratico con il 19,2%, terzo il Movimento Cinque Stelle con il 16,9%. E’ quanto emerge da undiResearch per l’agenziasulle intenzioni di voto.Sotto il 10% la Lega con l’8%, Forza Italia con il 7,7%, Azione con il 4,2%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,3%, Italia Viva al 3,2%, +Europa 2,5%, Per l’Italia con Paragone 2,4%, Noi Moderati 0,5%, Altri 3,6. La rilevazione è del 26 ottobre, e rispetto a tre giorni prima Fratelli d’Italia scende dello 0,5%, ilDemocratico dello 0,3, mentre il Movimento Cinque Stelle sale dello 0,1%. Forza Italia guadagna lo 0,4%, Azione-Calenda lo 0,2%, Alleanza Verdi e Sinistra lo 0,5%, Italia ...

ROMA " Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 28,5%, segue il Partito Democratico con il 19,2%, terzo il Movimento Cinque Stelle con il 16,9%. E' quanto emerge da undiResearch per l'agenzia Italpress sulle intenzioni di voto. Sotto il 10% la Lega con l'8%, Forza Italia con il 7,7%, Azione con il 4,2%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,3%, Italia ...

Sondaggio Euromedia: crolla la Lega, se ne approfittano FDI e FI, Campo Largo in generale ribasso Sondaggi Bidimedia

Sondaggio Euromedia per Italpress. Fdi primo partito, poi Pd al 19,2% Virgilio

ROMA (ITALPRESS) – “La attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare a ...ROMA (ITALPRESS) - Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 28,5%, segue il Partito Democratico con il 19,2%, terzo il Movimento Cinque Stelle co ...