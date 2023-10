“Smettila con le Scuse” | Adani attacca Garcia

Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 ottobre 2023) Lelenon ha peli sulla lingua quando si tratta di valutare il lavoro di Rudialla guida del Napoli. Notizie calcio Napoli – Le critiche a Rudisi fanno sempre più insistenti. Dopo la sconfitta in casa contro il Milan, il tecnico francese è statoto anche da Daniele, ex calciatore e opinionista. Il futuro di Rudisulla panchina del Napoli sembra sempre più incerto. Dopo una serie di risultati deludenti, tra cui sconfitte contro Lazio e Fiorentina e un pareggio contro il Milan, il presidente De Laurentiis ha lanciato un ultimatum al tecnico francese: nelle prossime partite contro Salernitana, Union Berlino ed Empoli, solo le vittorie saranno accettate. In questo contesto, Leleha espresso le sue opinioni su Bobo Tv, mettendo ...