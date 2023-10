Smalling shock | ladri in casa del difensore della Roma

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sono entrati ioggi, 31 ottobre, nelladel calciatoreChris. Da una prima ricostruzione, qualcuno si è introdotto nelladel giocatore, in zona Tor Carbone, entrando da una finestra. Non è ancora chiaro cosa sia stato rubato e il valorerefurtiva. Sul posto è intervenuta la polizia e sono in corso le indaginisquadra mobile, oltre chepolizia scientifica. L'articolo proviene da Fatti di Paese.

Chris Smalling, ladri in casa del giocatore giallorosso Adnkronos

Sono entrati i ladri oggi, 31 ottobre, nella casa del calciatore della Roma Chris Smalling. Da una prima ricostruzione, qualcuno si è introdotto nella casa del giocatore, in zona Tor Carbone, entrando ...