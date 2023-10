Skateboard | Mazzara | ' voglio presentarmi ai Giochi Olimpici nelle condizioni ideali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - A Tokyo 2020 ha debuttato, a Parigi 2024 vuole stupire. Al Centro di Preparazione Olimpica del Coni ‘Giulio Onesti' di Roma, lo skater Alessandroè stato sottoposto ad una serie di test per il monitoraggio dell'allenamento e la valutazione della forza muscolare degli arti inferiori: le prove, effettuate con lo staff dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, sono fondamentali per programmare le attività dei prossimi mesi in vista degli ultimi appuntamenti di qualificazione olimpica. “Ho cominciato a fareing per caso – racconta l'azzurro –. Abito vicino allo Skate Park Cinetown di Cinecittà, a Roma: un giorno mio padre mi ci portò, avevo 6 anni all'epoca, e rimasi affascinato. Da allora non ho più smesso”. Di anni ne sono passati 13 e la sua disciplina è diventata una realtà: “Oggi lo ...