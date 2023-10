Skateboard | Mazzara punta le Olimpiadi | “Posso conquistare il pass e ci arriverò al meglio”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma – E’ reduce da uno splendido Mondiale disputato Alessandro. Dopo l’ottimo piazzamento avuto in semifinale allo Skate Park di Ostia e nel suodel cuore e della vita (leggi qui), l’Atleta delle Fiamme Gialle guarda al 2024. Ci sono ledi Parigi per l’Azzurro e lui vuole raggiungere il. E vuole arrivarci al. Si è sottoposto allora a una serie di test per il monitoraggio dell’allenamento e per la valutazione muscolare degli arti inferiori. Il tutto è stato effettuato all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, insieme allo staff medico. Perla qualificazione dovrà raggiungere le prime venti posizioni del Ranking Olimpico. Al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti,ha risposto ad alcune ...