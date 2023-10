Sinner da predestinato a miglior italiano di sempre | anche nei guadagni

Leggi su notizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo la vittoria nell’ATP 500 di Vienna, l’altoatesino stabilisceun nuovo record, diventando il tennistaad aver guadagnato di più nella storia in un singolo anno Jannikè oramai entrato di prepotenza nella storia del tennis. Con la vittoria su Medvedev in finale a Vienna, ha stabilito alcuni record storici. Con 56 vittorie è diventato l’azzurro con più vittorie in una stagione, con 10 tornei del circuito professionistico vinti in un anno solare ha eguagliato Adriano Panatta. Ora ha stabilitoquello deipiù alti nell’arco di una sola stagione.e il trofeo vinto a Vienna – Notizie.com – Ansa foto Il 22enne ha vinto quattro titoli Atp: Montpellier, Toronto, Pechino e Vienna ed è ormai nell’olimpo dei grandi del ...