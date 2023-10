Simone Marchetti | Frankenstein

... sulle nevi svedesi di Kabdalis, dove l'allenatore responsabileDel Dio e il tecnico Stefano ... Hannes Zingerle e Luca De Aliprandini, seguiti dai tecnici Peter Fill e Davide. Il ...

20dicambiamento Vanity Fair Italia

Costa Crociere festeggia i suoi 75 anni insieme a Vanity Fair Vanity Fair Italia

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 45 di Vanity Fair in edicola fino al 7 novembre 2023. Per festeggiare con noi i nostri #20dicambiamento, leggete qui Roma, Eur, un ...Luca Marchetti ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, in questo momento in testa nel campionato di Serie A. DICHIARAZIONI – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio.