Simona Ventura travestita da Maleficent per Halloween | “Mai più”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova av? L’indiscrezionesi è scatenata tornando ragazzina ad una festa di. Per l’occasione speciale, la conduttrice si è voluta travestire da Malefica (in inglese) la strega cattiva de La Bella Addormentata nel Bosco con tanto di corna, trucco nero e rossetto rosso. Look firmato Roberto Cavalli e tanti sorrisi,si è proprio divertita per la sua nottata brava.: “Ultimofesteggiato…Mai più” Negli ...