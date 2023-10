Sigfrido Ranucci | I politici usano armi di distrazione di massa

(Di martedì 31 ottobre 2023) “insofferenti alle domande vere: non vogliono finestre sui poteri ma vetrine” Il Fatto Quotidiano, di Marco Grasso, pag. 9 L’informazione è sotto attacco. Ci troviamo di fronte a una classe politica insofferente alle domande, che vorrebbe un giornalismo vetrina e non tollera quando invece diventa una finestra aperta sul potere, come diceva Kennedy. Un tempo ai giornalisti scomodi si sparava. Oggi si tenta di delegittimarli. Con il ricorso aquerele, attaccando le loro fonti, preparando dossier’:rimette in filagli ultimi assalti subiti da Report: da Matteo Renzi che si scaglia contro le spese legali del programma pagate dai contribuenti alla vigilanza Rai che chiedecontodellapuntata sull’eredità di Silvio Berlusconi, pasgando alle varie azioni legali subite. Reazioni che somigliano aquelle seguite ...

"Oggi non sparano più ai giornalisti, ma scagliamo querele bavaglio e preparano dossier per metterli a tacere", così ha dettoal Forum di Articolo 21, concetto ripreso e rafforzato nella intervista di oggi al Fatto . La convocazione in Commissione di vigilanza ha già il sapore del processo. Cosa chiederanno ...

All'incontro era presente anche Sigfrido Ranucci che ha parlato dell'attacco alle fonti, citando il caso Mascetti, l'avvocato che ha presentato ricorso al Tar per "farsi dare le informazioni raccolte ...