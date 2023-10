Sicurezza cure e corretta identificazione del paziente | Confintesa Sanità chiede il braccialetto identificativo

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Caserta.al fine di tutelare i lavoratori dell’ospedale di Caserta e consentire loro di poter svolgere la propria attività ine garantire lepiù appropriate ai cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari, pone all’attenzione della dirigenza del Sant’Anna e San Sebastiano la considerazione di immettere nel processo di degenza “validi strumenti, quali i braccialetti identificativi, che consentano ladel” ritenendo “fondamentale per garantire ladel, rientrante negli Obiettivi Internazionali per ladel(IPSG) prescritti dal Ministero della ...