Sicario 3 potrebbe riunire Emily Blunt | Benicio Del Toro e Josh Brolin

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023) Lo sviluppo di "3" è confermato e i produttori vorrebberoil cast originale composto daDel. Molly Smith e Trent Luckinbill, produttori del filme del suo sequel: Day of the Soldado, hanno confermato lo sviluppo di un terzo capitolo e hanno espresso la volontà diil cast originale. "La nostra idea per il terzo film è quella di riavere il cast riunito conDel", afferma Luckinbill. "Abbiamo una storia grandiosa da raccontare..., per il fatto di aver lavorato ...