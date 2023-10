Si finge carabiniere per una ricarica telefonica | denunciato campano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSiper farsi fare unada 50 euro, ma viene scoperto eper truffa e sostituzione di persona. E’ successo a Vigatto, in provincia di Parma, e il protagonista di questa vicenda è un 28enne, con numerose segnalazioni di polizia per reati analoghi e compiuti con lo stesso ‘modus operandi‘ in tutta Italia. Alcuni mesi fa, la titolare di una tabaccheria della prima periferia di Parma, ha sporto denuncia ai carabinieri di Vigatto, spiegando di aver ricevuto sull’utenza del suo negozio, da parte di un uomo spacciatosi come, la richiesta di effettuare unadi 50 euro sul cellulare, rassicurandola che da lì a poco sarebbe passato a pagare. La donna, ...

VIGNOLA (Modena) - Ancora anziani nel mirino dei truffatori: questa volta però un'anziana di Vignola si è accorta del raggiro e ha chiamato i carabinieri. Un uomo che sie chiede soldi per il nipote 'finito nei guai': è uno dei tanti stratagemmi utilizzati dai truffatori che prendono di mira le persone sole ed indifese. La vicenda è accaduta a ...

L'intera vicenda è stato catturato dal sistema di videosorveglianza del locale, e sono stati i carabinieri ad essere chiamati in soccorso per cercare di risolvere il caso. La famiglia in questione era ...