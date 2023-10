Shiva e “le coltellate a un ragazzo durante una rissa” | nuovo arresto per il rapper

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dopo l’con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi, per ilarriva un altro. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Andrea Arrigoni è stata questa volta emessa dal gip di Ascoli Piceno, a cui ha dato esecuzione oggi personale del Commissariato della Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto e delle Squadre Mobili di Ascoli Piceno, Milano e Brescia. La stessa ordinanza dispone gli arresti domiciliari per altre 4 persone. Sono tutti ritenuti responsabili di avere partecipato ad una violentaa San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) lo scorso 30 agosto.la lite è stato usato un coltello e tre ragazzi del posto sono rimasti feriti, con lesioni personali guaribili tra i 10 e i 35 giorni., ...

Nuova misura cautelare in carcere per il rapper Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni, ora accusato dalla Procura di Ascoli Piceno di aver accoltellato un uomo durante una rissa avvenuta il 30 agosto