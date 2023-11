Sgarbi | Antitrust avvia istruttoria

Leggi su agi

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione trasmessale dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, hato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell'art. 8 del Regolamento sul conflitto di interessi, nei confronti del Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio, per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo. Lo si legge in una nota.