Sgarbi | Antitrust avvia istruttoria dopo segnalazione Sangiuliano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Milano, 31 ott. (askanews) – L’hato unanei confronti del sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittoriounadel ministro della Cultura, Gennaro. Lo si legge in una nota. L’hato un procedimento istruttorio anche ai sensi dell’articolo 6 della legge 215 del 2004 e dell’articolo 8 del Regolamento sul conflitto di interessi, “per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo”. Nel provvedimento dell’Antistrust si legge che il responsabile del procedimento è Maria Grazia Montanari e che il procedimento deve concludersi entro il 15 ...