Severgnini | “La Scuola Media È il Buco Nero del Sistema Scolastico Italiano | Orari Indecenti e Scelte Vitali Prese a 13 Anni”

Sul Corriere della Sera c'è spazio per le riflessioni sulladi Beppe. Lo scrittore e giornalista cita il libro 'Non sparate sulla' di Gianna Fregonara e Orsola Riva, sottolineando il focus sulle scuole medie, definite come il 'buco ...

Severgnini: “La scuola media è il principale problema del nostro sistema dell’istruzione, un buco nero” Orizzonte Scuola

B. Severgnini e la scuola media. La soluzione per riempire il buco Formazione Anicia

Il programma, i modelli di riferimento e gli stereotipi da ribaltare. Dice in un’intervista la conduttrice tv: «Le donne determinate, non necessariamente amabili e perfino divisive, ci sono, però si f ...Debutta al Mugello il nuovo bolide da pista e da collezione del Cavallino. Prodotto in serie limitatissima, farà rivivere le emozioni della 24 Ore di Le Mans a pochi clienti selezionati ...