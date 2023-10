Serie A | la classifica aggiornata dopo la 10ª giornata | Inter | allungo su 3

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il gol di Immobile al 95? su rigore chiude la decimadiA e sentenzia come inl’allunghi su tre delle principali inseguitrici: oltre alla Fiorentina, battuta sull’ultimo pallone dalla Lazio, anche Napoli e Milan che hanno pareggiato ieri. Senza contare la Roma, già staccatissima e non solo per lo scontro diretto perso.A 2023-2024 – 10ªGenoa-Salernitana 1-0 35? Gudmundsson Sassuolo-Bologna 1-1 3? Zirkzee (B), 44? Boloca Lecce-Torino 0-1 41? Buongiorno Juventus-Verona 1-0 97? Cambiaso Cagliari-Frosinone 4-3 23’, 37’ Soulé (F), 49’ Brescianini (F), 72’ Oristanio, 76’ Makoumbou, 94’, 96’ Pavoletti Monza-Udinese 1-1 27’ Colpani, 66’ Lucca (U)-Roma 1-0 81’ Thuram Napoli-Milan 2-2 22’, 31’ Giroud (M), 50’ Politano, 63’ ...