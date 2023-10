Serie A | Inter e Bologna su | Roma | Napoli e Udinese giù Ecco la classifica a confronto con la passata stagione

25 punti (+7 rispetto allaA 2022/23 dopo 10 giornate) Juventus 23 (+6) Milan 22 ( - 1) Atalanta 19 ( - 5) Napoli 18 ( - 8) Fiorentina 17 (+7) Lazio 16 ( - 5) Bologna 15 (+8) Roma 14 ( - ...

Inter 1-0 Roma | Highlights | Serie A 23/24 Inter - News Ufficiali

Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto ... In sette giorni, infatti, dovranno afforntare in successione Atalanta, Real Madrid e Inter.quale miglior reparto arretrato della serie A per clean sheet e secondo per reti incassate, dietro all’Inter. Con la Juve che può continuare l’inseguimento alla sua ultima migliore serie di gare senza ...