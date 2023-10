Serie A | Dybala vicino al rientro | De Silvestri | Kalulu e Nandez si fermano

Leggi su seriea24

Infortunio Nadez: lesione muscolare, i tempi di recupero Non arrivano buone notizie per il Cagliari ed i fantallenatori. Dopo l'infortunio rimediato contro il Frosinone, è arrivato l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Nahitan Nadez. Il centrocampista di Claudio Ranieri, titolarissimo dei sardi e pupillo di molti al Fantacalcio, dovrà restare fermo ai box per un po'. Il motivo? L'esito dei controlli clinici non è affatto positivo.