Sei Toscana | presidio e controllo del territorio | ispettori ambientali e videosorveglianza

(Di martedì 31 ottobre 2023) Maggioredel, attività di informazione a cittadini e imprese e contrasto ai comportamenti scorretti. Informare e educare cittadini e attività economiche per una corretta gestione dei propri rifiuti e, al contempo, segnalare e sanzionare eventuali comportamenti scorretti. Sono questi i principali compiti dell’ispettore ambientale, il servizio che Seimette a disposizione dei Comuni del. Un’attività che è potenziata e implementata con l’istallazione di dispositivi didi ultima generazione nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili all’abbandono di rifiuti. Ad oggi, il servizio è già operativo in 30 Comuni dellameridionale, con più di 60 videocamere, tra fisse mobili, oltre 300 postazioni di raccolta controllate e con una ...

Ad inizio torneo di Serie A, risultati molto scadenti per la squadrache, adesso, con il ... con due insufficienze (una grave, 4,5, nel match contro la Roma) e un solonella gara contro i ...Giovedì 16 alle 18 nell’aula 1 di Palazzo Antonini la storica dell’Arte Michela Caufin terrà una relazione sul pittore toscano Vittorio Matteo Corcos. Lunedì 20 alle 18 nell’Aula 1 di Palazzo Antonini ...Un’autrice è stata in visita in città giorni fa ... L’errore o la svista del cartografo risalta nel volume dedicato alla Toscana, unica destinazione italiana presente nella pubblicazione ...