Scuole che promuovono salute | Itts Volta di Perugia alla prima giornata formativa

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 31 ottobre 2023) Obiettivo condividere uno stesso approccio globale e un lessico comune. Leumbre si formano attraverso una giornata di studi per educare in modo sistemico ed interconnessoTredell’Umbria, l’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro’ di, l’istituto tecnico economico e professionale per i servizi ‘Casagrande-Cesi’ di Terni e l’Istituto comprensivo ‘F. Morlacchi’1, rispettivamente capofila regionale e provinciali del progettochehanno organizzato, venerdì 27 ottobre, lagiornata di formazione e incontro tra leaderentiRete, che si è s...