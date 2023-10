Scuola | stop dimensionamento Mortaruolo | “Una vittoria per il futuro del Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“I tagli dell’autonomia differenziata graveranno terribilmente sul nostro sistema scolastico, su ciò che potremo offrire ai nostri ragazzi e di conseguenza sulle comunità della Campania. Dobbiamo combattere uniti e coesi per ildella, dobbiamo fare squadra perché insieme possiamo alzare la voce e far valere i diritti dei territori del Mezzogiorno” affermava Mino, consigliere regionale del Partito Democratico, lo scorso 17 febbraio nel corso dell’incontro con l’Assessore regionale alla, Lucia Fortini nella sede della Provincia di Benevento. “Una battaglia che in questi mesi ha visto impegnati, accanto alla Regione Campania, tanti dirigenti scolastici, docenti, sindaci e organizzazioni sindacali” spiegaall’indomani della notizia ...