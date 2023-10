Scossa di terremoto nell’area del cratere

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadidi magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km W Caposele (AV), proprio quella deldel sisma dal 1980 quando si scatenò a 30 km di profondità, cavalcando una faglia lunga circa 60 km e larga 15: la stessa che in passato aveva generato terremoti simili. Ildi oggi è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. 31-10-2023 16:28:09 (UTC) 1 ore, 10 minuti fa 31-10-2023 17:28:09 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8100, 15.1900 ad una profondità di 13 km. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

